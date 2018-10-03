طلقة تحذيرية باتجاه مشتبه به مسلح بالقرب من مقر غولن في بنسلفانيا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية موجودة في المقر الريفي لرجل الدين التركي فتح الله غولن وذلك للتحقيق في واقعة لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وتتهم تركيا غولن بالتحريض على انقلاب فاشل عام 2016. بحسب ما ذكرته رويترز. وقالت قناة "دبليو.إن.إي.بي" التلفزيونية المحلية إن الشرطة غادرت بعد قليل.

A person on scene reports that a guard shack at the Fethullah Gulen compound appears to be missing a window. https://t.co/0ZAuCgDGYZ pic.twitter.com/Rk2iaPQZtr — The Morning Call (@mcall) October 3, 2018

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وأفاد متحدث باسم غولن أن حارس أمن في المقر أطلق طلقة تحذيرية باتجاه من يشتبه بأنه دخيل مسلح لاذ بعد ذلك بالفرار. وقال المتحدث إنه لا يعتقد بأن أحدا أصيب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الولايات المتحدة بدفع مبلغ يتراوح بين 800 و850 مليون لتنظيم "فتح الله غولن".

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بأنقرة، يوم الخميس 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، مع نظيره البنيني، باتريس تالون، "الولايات المتحدة خصصت أرضا بمساحة 400 فدان لفتح الله غولن وهو يدير تنظيمه من هناك".

وأضاف الرئيس التركي: "تنظيم فتح الله غولن كالفيروس ويتسلل إلى أجهزة الدولة وأمريكا دفعت له ما بين 800 و850 مليون دولار".