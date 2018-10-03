طلقة تحذيرية باتجاه مشتبه به مسلح بالقرب من مقر غولن في بنسلفانيا

وتتهم تركيا غولن بالتحريض على انقلاب فاشل عام 2016. بحسب ما ذكرته رويترز. وقالت قناة "دبليو.إن.إي.بي" التلفزيونية المحلية إن الشرطة غادرت بعد قليل.
A person on scene reports that a guard shack at the Fethullah Gulen compound appears to be missing a window. https://t.co/0ZAuCgDGYZ pic.twitter.com/Rk2iaPQZtr— The Morning Call (@mcall) October 3, 2018
وأفاد متحدث باسم غولن أن حارس أمن في المقر أطلق طلقة تحذيرية باتجاه من يشتبه بأنه دخيل مسلح لاذ بعد ذلك بالفرار. وقال المتحدث إنه لا يعتقد بأن أحدا أصيب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الولايات المتحدة بدفع مبلغ يتراوح بين 800 و850 مليون لتنظيم "فتح الله غولن".
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بأنقرة، يوم الخميس 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، مع نظيره البنيني، باتريس تالون، "الولايات المتحدة خصصت أرضا بمساحة 400 فدان لفتح الله غولن وهو يدير تنظيمه من هناك".
وأضاف الرئيس التركي: "تنظيم فتح الله غولن كالفيروس ويتسلل إلى أجهزة الدولة وأمريكا دفعت له ما بين 800 و850 مليون دولار".
PA State Police Investigating Incident at Turkish Cleric’s Compund; Terrorist Fethullah Gulen Got Free Pass Under Mueller’s FBI https://t.co/XViJWOD5eX— Suzan Z. Apaydin (@SuzanApaydin) October 3, 2018
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