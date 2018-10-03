نائب وزير الخارجية الروسية يجري مباحثات مع نظيره الإسرائيلي حول سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، ناقش مع نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دافيد أكوف، الملف السوري.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية اليوم الأربعاء: "خلال النقاش، نسق الطرفان المواقف حول العديد من قضايا جدول الأعمال الدولي، بما فيه التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، الوضع في سوريا وحولها والتعاون الثنائي على منصة الأمم المتحدة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن على روسيا وإسرائيل استعادة "علاقات عمل طبيعية" في سوريا رغم الاختلافات حول كارثة طائرة "إيل-20".

وحملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيليوشين — 20"، وذكرت أنه في يوم 17 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم فقد الاتصال بطائرة "إيل — 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.

وذكرت أن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، موضحة أنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف — 16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات.

وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني.