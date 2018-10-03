سفير الولايات المتحدة: رغم الصعوبات أعتقد أن واشنطن وموسكو تمتلكان آفاقا جيدة

صرح سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، جون هانتسمان، اليوم الأربعاء، بأن واشنطن وموسكو تمتلكان على المدى الطويل آفاقا جيدة للكشف عن إمكانات العلاقات الثنائية.

موسكو — سبوتنيك. وقال هانتسمان في كلمة مصورة نشرتها السفارة الأمريكية على "تويتر": "لا يمكن أن تتعرف على الحياة بدون أن تعيشها، كانت هذه كلماتي عندما جئت إلى روسيا لأول مرة، وأريد أن أكررها من جديد، لأنني أؤمن بأنها ضمان العلاقات المستقبلية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأضاف هانتسمان : "بغض النظر عن الأوقات الصعبة والتباين في الآراء فيما بيننا، أعتقد أن لدينا آفاق جيدة في المستقبل".

ووفقا له، فإن أهم شيء يمكن أن يفعله الطرفان في الأشهر المقبلة هو بناء الثقة من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشار سفير الولايات المتحدة أيضا إلى أنه ينوي بذل كل ما في وسعه لضمان أن تكشف الولايات المتحدة وروسيا إمكانات العلاقات.

يذكر أن العلاقات الروسية- الأمريكية ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وكذلك الاتهامات الموجه لروسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.