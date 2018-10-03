إيران تطلق اتهامات خطيرة بشأن السعودية والإمارات... وتوجه رسالة لأمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما قام بتوجيه مجموعة من الاتهامات لدولتي السعودية والإمارات.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أكد وزير خارجية إيران، إنه مستعد دوما للحوار مع أمريكا إلا أن الحوار يتطلب الاحترام المتبادل وتنفيذ الالتزامات.

استعداد إيران للحوار

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بومبيو يتوعد إيران حال استهداف أي منشآت أمريكية في العراق

وتابع ظريف في حديث لقناة "سي.جي.تي.إن" الصينية أوردته وكالة فارس: "إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران تشبه سياسته تجاه جميع العالم".

وأضاف: "لقد شاهدتم عزلة الرئيس ترامب في الجمعية العامة ثم عزلته في اجتماع مجلس الأمن الدولي؛ الاجتماع الذي رتبه ليتهجم على إيران، لكن 14 دولة من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، دافعت كلها عن الاتفاق النووي، وانتقدت أمريكا لانسحابها منه".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تطبيق الحزمة الأولى من إجراءات حظرها على إيران، فيما ستطبق الحزمة الثانية بعد نحو 90 يوما.

لقاء بومبيو بشرط

وبشأن احتمال اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال ظريف: "إنني مستعد دوما للحوار، فالحوار ليس بحاجة إلى الثقة المتبادلة، وإنما بحاجة الى الاحترام المتبادل الذي يبدأ من احترام الذات واحترام التزاماتكم وما اتفقتم عليه".

وأوضح: "أن بومبيو ليس شخصا عاديا، وإنما هو يمثل أميركا، وبناء على القانون الدولي، فإن أمريكا تعهدت بتنفيذ الاتفاق النووي، وهذا لم يكن نتيجة للقاء قليلة، بل عقدت لقاءات كثيرة ومطولة، وبالتالي أسفرت هذه اللقاءات عن إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.. ولو كان ترامب وبومبيو يعتقدان أن الاتفاق النووي اتفاق بين جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق ووزير خارجية إيران، فعليهما أن يراجعا القرار 2231 ويدرسانه".

وأعلنت المحكمة الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تمتلك الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة فرض العقوبات عليها، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقبلت المحكمة الدعوى.

الأمر الذي جعل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول، إن الولايات المتحدة تعلن اليوم، إلغاء معاهدة الصداقة مع إيران على خلفية حكم محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات، علما أن توقيع هذه المعاهدة يعود إلى عام 1955.

© REUTERS / Faisal Al Nasser الحرس الثوري يحذر السفن الحربية السعودية من الاقتراب من المياه الإيرانية

الهجوم على السعودية والإمارات

وردا على اتهام إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة، قال ظريف: إن السعودية قامت العام الماضي بشراء أسلحة بقيمة 67 مليار دولار، والإمارات اشترت أسلحة بقيمة 22 مليار دولار، وأغلب هذه الأسلحة كانت من أمريكا وحلفائها الغربيين، إلا أن مجموع الميزانية الدفاعية لإيران هي أقل من 16 مليار دولار.. وعندما يتم الحديث عن الصواريخ، فلابد من الحديث عن هذه القضية: كيف حولت أمريكا المنطقة إلى ساحة للحرب، وكيف جلبت للمنطقة أحدث الأسلحة وأكثرها تعقيدا".

وتتهم واشنطن والرياض وأبوظبي إيران بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الاضطرابات في بعض البلدان العربية، من خلال وكلاء لطهران فضلا عن تهديد إسرائيل بشكل متزايد.

مسألة استقالة الحريري



© REUTERS / Future TV السعودية ترد على الاتهامات الموجهة ضدها بشأن احتجاز الحريري

وأردف ظريف: يجب دراسة هذه القضايا، ولابد من المقارنة بين أداء إيران وأداء أمريكا وحلفائها.. أمريكا باعت بمليارات الدولارات الأسلحة إلى صدام.. ولابد من التحقيق: أي دولة باعت الأسلحة لطالبان لزعزعة أفغانستان، وأي دولة مولت "داعش"، وأي دولة اعتقلت رئيس وزراء دولة أخرى وتثير الحرب الداخلية في لبنان".

وكان أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته خلال كلمة مباشرة بثتها وسائل الإعلام، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، متهما إيران بزرع الفتن خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية.

ووجهت العديد من الاتهامات للسعودية، بشأن اختطافها للحريري وإجباره على الاستقالة، وهو ما نفاه رئيس الوزراء اللبناني بنفسه في مقابلة تلفزيونية.