تركيا: الاتفاق مع روسيا تحقق إلى حد بعيد وواشنطن تماطل في منبج

اتهمت أنقرة الولايات المتحدة الأمريكية بما أسمتها "مماطلة" في تسيير دوريات مشتركة معها في مدينة منبج، مشيرة إلى أنها ترى هذا التأجيل "مشكلة متنامية".

ذكر متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة تماطل في تشكيل دوريات مشتركة مع تركيا في مدينة منبج (شمالي سوريا) "وهو ما اتفقت عليه الدولتان"، مضيفا أن "أنقرة ترى التأجيل مشكلة متنامية". بحسب ما ذكرته "رويترز".

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين للصحفيين عقب اجتماع للحكومة أن خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية تحقق إلى حد بعيد بعد اتفاق مع روسيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول المنطقة.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE أزمة محتملة بين أمريكا وتركيا حول "منبج"

وفي السياق ذاته، اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بسحب القوات الكردية من مدينة منبج إلى شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان يوم الجمعة 28 أيلول/ سبتمبر الماضي: "الولايات المتحدة لم تف بوعودها ولم تنفذ خارطة الطريق المتفق عليها حول منبج، ووحدات حماية الشعب الكردية لم تغادر منبج".

ووجه أردوغان الاتهام إلى الولايات المتحدة بأنها تعزز وجودها العسكري في شمال سوريا "بالتعاون مع منظمة إرهابية"، مؤكدا أن تركيا ستتخذ تدابير انتقامية في إدلب.