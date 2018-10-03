بولتون: الولايات المتحدة ستراجع الاتفاقيات التي تعرضها للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بلوتون، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع بشكل شامل كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرض بلاده للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية.

واشنطن — سبوتنيك. قال بولتون للصحافيين في واشنطن، "سوف نبدأ مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي لا تزال قد تعرض الولايات المتحدة للقرارات التي يزعم أنها ملزمة لفض النزاعات في محكمة العدل الدولية".



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يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت، اليوم الأربعاء، أمرا يلزم الولايات المتحدة الأمريكية بضمان أن لا تؤثر العقوبات ضد إيران توصيل السلع الإنسانية، أو سلامة حركة الطيران والملاحة الجوية المدنية، كما أوضحت المحكمة أنها تعتبر الإجراءات الأمريكية انتهاكا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في عام 1955.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، القرار بأنه "عبثي" وأن المحكمة "غير مختصة بالنظر فيه".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا].

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل, وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.