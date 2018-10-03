رسائل إسرائيلية عاجلة للبنانيين

أرسلت إسرائيل آلاف الرسائل إلى سكان العاصمة اللبنانية، بيروت، للتحذير بوجود مواقع جديدة لـ"حزب الله".

زعمت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن سكان مدينة بيروت، تلقوا رسائل "واتس آب" عبر الأقمار الصناعية، للتحذير من وجود مواقع جديدة لأماكن صواريخ "حزب الله" في قلب العاصمة اللبنانية.

ادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن إسرائيل كشفت عن موقع رابع لحزب الله اللبناني لتخزين الأسلحة، خاصة الصواريخ، في قلب بيروت، بالقرب من مدرسة ومستشفى وجامعة لبنانية معروفة.

جاء في الرسالة الإسرائيلية: "رسالة مهمة: بالقرب منك، تم إنشاء موقع لحزب الله، منذ فترة طويلة، وعليك توخي الحذر". وذلك رغم رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على ذلك ـ بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.

أوضحت الصحيفة العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد كشف في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن ثلاثة مواقع للقذائف والصواريخ، تابعة لـ"حزب الله"، في العاصمة اللبنانية، مشيرا إلى إنه سيكشف عن مواقع أخرى، في بيروت.

وادعى نتنياهو في هذه الكلمة أن "حزب الله" يستخدم الأطفال كدروع بشرية، وقام ببناء منشآت لتصنيع وتخزين الصواريخ والقذائف في قلب بيروت، بالقرب من الاستاد الرئيسي، ومن مطار بيروت الدولي.