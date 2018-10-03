المستشار النمساوي: التعاون مع روسيا في مجال الطاقة يوفر الأمن لنا ولأوروبا كلها

صرح المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، بأن تعاون روسيا والنمسا في مجال الطاقة يوفر الأمن ليس فقط لفيينا وإنما لأوروبا كلها.

سانت بطرسبرغ — سبوتنيك. وقال كورتس عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:" لدينا تعاون جيد بين النمسا وروسيا على مدى 50 عاما. هذا التعاون في ازدياد، ويوفر أمن الطاقة ليس للنمسا فحسب، بل لأوروبا أيضا. لدينا 50 عاما من إمدادات الغاز من روسيا، وقد احتفلنا بهذه المناسبة. بالنظر إلى الماضي، سنرى أن هذه الإمدادات كانت دائما مستقرة، حتى في أصعب الأوقات السياسية".

ومن ناحيته فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المحادثات:" يسعدنا جدا أن تتاح لنا الفرصة لاستقبال السيد كورتس في سان بطرسبورغ. هذه هي الزيارة الثانية للسيد المستشار واجتماعنا الرابع هذا العام. الاتصالات المكثفة على أعلى المستويات السياسية تخلق بلا شك الجو الضروري، والمناخ المناسب للأعمال التجارية من أجل التنمية الشاملة للعلاقات بين الدول".

وأعلن مندوب النمسا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي نيكولاس مارشيك، في 21 حزيران/يونيو، أن بلاده تعتزم خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي، العمل على تطوير العلاقات مع روسيا كأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الأمن والاستقرار في أوروبا.