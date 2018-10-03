مسؤول إسرائيلي: طائرات الشبح الإسرائيلية تستطيع التغلب على نظام "إس-300"

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن مقاتلات الشبح الإسرائيلية قادرة على التغلب على نظام "إس-300" الصاروخي الذي حصلت عليه سوريا مؤخرا ومن الممكن تدميره على الأرض.

Ministry of Defence of the Russian Federation بومبيو يصف تسليم روسيا منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا بأنه تصعيد خطير

وردا على سؤال، في مقابلة حول هل امتلاك سوريا للنظام الصاروخي "إس-300" من شأنه تقييد طائرات الجيش الإسرائيلي ، قال تساحي هنجبي وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وهو أيضا عضو لا يملك حق التصويت في مجلس الوزراء الأمني المصغر "لا، على الإطلاق".

وقال لراديو الجيش الاسرائيلي: "القدرات التشغيلية التي لدى القوات الجوية لا تستطيع معها مثل تلك البطاريات "إس-300" أن تقيد في واقع الأمر قدرات القوات الجوية على العمل"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وفي إشارة إلى أن طائرات "إف-35" المقاتلة التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، قال هنجبي: "تعرف أن لدينا طائرات شبح مقاتلة، أفضل الطائرات في العالم، هذه البطاريات ليست قادرة حتى على اكتشافها".

وذكرت "رويترز" عام 2015 أن إسرائيل تدربت على التعامل مع نظام "إس-300" قدمته روسيا إلى اليونان.

© Sputnik . Pavel Lisitsin وسائل إعلام: "إس-300" قادرة على مفاجأة أمريكا وإسرائيل

وقال هنجبي إن روسيا كانت قد نشرت سابقا نظام "إس-300" الخاص بها في سوريا، لذلك فإن قدرات هذا النظام سبق وأن وضعت لفترة طويلة بعين الاعتبار في التخطيط الإسرائيلي. وأضاف أن الجيش السوري سيحتاج "بضعة أشهر" لبدء تشغيل نظام "إس-300" الخاص به.

وقال هنجبي "أوضحنا للسوريين أكثر من مرة أننا لن نتراجع عن التزامنا لمنع ترسيخ (وجود) إيران في سوريا". وفي تهديد مستتر باتخاذ إجراء ضد النظام الصاروخي "إس-300" على الأرض قال "لقد اضطررنا بالفعل، قبل بضعة أشهر، إلى تدمير بطاريات الصواريخ السورية، وآمل ألا يتحدونا في المستقبل".

وقالت إسرائيل في الرابع من سبتمبر/ أيلول إنها نفذت أكثر من 200 غارة جوية في سوريا في العامين الماضيين، بمعدل ​​متوسط مرتين في الأسبوع، ولم ترد أي تقارير عن أية غارات منذ سقوط الطائرة الروسية يوم 17 سبتمبر/ أيلول.

وقال هنجبي إن أي توقف من هذا القبيل هو "موقف تكتيكي على مدى أسبوع أو اثنين" وليس إعادة تقييم استراتيجي من جانب إسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران وحلفاؤها قد استغلوا هذه الفترة لتكثيف أنشطتهم في سوريا، قال إنه لا يرى "أي أساس لذلك" في تقييمات المخابرات الإسرائيلية.

وقالت موسكو أمس الثلاثاء إنها سلمت النظام الصاروخي إس-300، وهو قرار اتخذته بعد اتهامها لإسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن إسقاط طائرة روسية على يد القوات السورية أثناء إطلاقها النار على طائرات إسرائيلية مهاجمة الشهر الماضي.

وتصف دمشق الإضافة المتقدمة إلى الترسانة السورية بأنها رادع كبير. وأعربت كل من إسرائيل وواشنطن عن قلقهما بشأن عملية تسليم نظام "إس-300."