البنتاغون يعلق على تسليم صواريخ "إس-300" إلى سوريا

واشنطن — سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته قناة "سي إن إن": إن "قرار توريد مثل هذه الأنظمة الدفاعية للنظام السوري هو، بصراحة، غير مسؤول".

ونقلت القناة عن ممثل وزارة الدفاع قوله: "يبدو أن هذا يهدف إلى توفير غطاء إضافي للإجراءات المتدنية لشركائها (روسيا) — إيران وسوريا".