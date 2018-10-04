الاشتباه بإرسال رسائل مسمومة إلى ترامب وماتيس

قال مكتب الادعاء بمدينة سولت ليك إن مكتب التحقيقات الاتحادي ألقى القبض على ملاح بالبحرية الأمريكية كمشتبه به في تحقيق يتعلق بمظاريف بريدية أرسلت إلى مسؤولين أمريكيين كبار ويخشى من احتوائها على مادة الريسين السامة

وقالت ميلودي ريدالش المتحدثة باسم مكتب الادعاء أمس الأربعاء إنه ألقي القبض على وليام كلايد آلن (39 عاما) في منزله في لوجان بولاية يوتا وإن الاتهامات ستوجه إليه يوم الجمعة، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يتلقى ظرفا مشبوها

وقال مصدر آخر بأجهزة إنفاذ القانون إن آلن يخضع للتحقيق في أمر خطابات أرسلت إلى مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وللرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء بأنهم استبعدوا عامل الإرهاب في القضية التي أرسلت فيها المظاريف يوم الثلاثاء إلى منشأة لفرز الرسائل تابعة للكونغرس، مما أثار القلق من احتمال احتوائها على الريسين.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون إن الفحوص أظهرت أن المخاوف كانت ناجمة عن آثار بذور الخروع التي يستخلص منها الريسين، وليس من المادة السامة نفسها.

والريسين يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع ولكن الأمر يستلزم اتخاذ إجراء معين لتحويله إلى سلاح بيولوجي. ويمكن للريسين أن يسبب الوفاة خلال فترة ما بين 36 و72 ساعة من التعرض لكمية صغيرة في حجم رأس الدبوس. ولا يوجد ترياق معروف لهذا السم.

وإحدى الرسائل كانت موجهة لوزير الدفاع جيمس ماتيس. وقال جهاز الأمن الأمريكي إنه يحقق في "مظروف مريب" موجه إلى ترامب وتم تسلمه يوم الاثنين، لكنه لم يدخل البيت الأبيض.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه يحقق في أمر "مواد كيميائية خطرة محتملة" في لوجان الواقعة على بعد 106 كيلومترات إلى الشمال من مدينة سولت ليك. وخدم آلن في البحرية الأمريكية من أكتوبر تشرين الأول 1998 حتى أكتوبر تشرين الأول 2002، وترك الخدمة كملاح تحت التدريب، وفقا للقسم الإعلامي بالبحرية الأمريكية.