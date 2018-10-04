القوات الأوكرانية: مواقعنا تعرضت لـ21 عملية إطلاق نار في دونباس

© Sputnik . Dan Levi القوات الأوكرانية توثق حالات قصف لمواقعها في دونباس

كييف — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية في بيان نشر على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس 4 أكتوبر / تشرين الأول: "خلال الـ24 الساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبي في دونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 21 مرة".وأضاف البيان: "لا يوجد إصابات في صفوف أفراد القوات الموحدة".يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل / نيسان من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير / شباط من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.