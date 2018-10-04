الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ يقرر ترهيب الصين

سيقيم أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ "عرضا عالميا" لقوته كجزء من التدريبات العسكرية لمدة أسبوع واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني. ويعتقد أنه سيتم إجراء هذه المناورات لتخيف الصين وتحذر الجمهورية من أن الولايات المتحدة قادرة على كشف وصد عمليات الصين العسكرية إذا فعلتها.

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill مدمرة أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

وستشمل التدريبات الطيران والسفن الحربية والقوات البحرية الأمريكية. ووفقا للخطة، فإن السفن الحربية والطيران خلال المناورات سوف تمر بالقرب من المياه الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان، حيث تقف السفن الصينية، وفقا لسي ان ان.

وفي الوقت نفسه، أشارت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي الدخول في أعمال قتالية مع الصين. ومع ذلك، تعترف السلطات الأمريكية الرسمية بأن الصين كثيراً ما تعتبر هذه المناورات العسكرية الأمريكية بمثابة استفزاز صارخ.