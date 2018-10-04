خامنئي: إيران ستصفع أمريكا وستهزمها بهزيمة العقوبات

وأكد خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليوم أن إيران ستصفع الولايات المتحدة وستهزمها بهزيمة العقوبات، حسب وكالة أنباء رويترز.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة تعلن إلغاء معاهدة الصداقة مع إيران على خلفية حكم محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحكم الصادر هذا الصباح من محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران بسبب نشاطها النووي بأنه "عبثي"، معلنا إلغاء معاهدة الصداقة الموقعة في عام 1955 بين البلدين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)