باتروشيف يبحث مع نظيره الياباني الأوضاع العسكرية في المحيط الهادئ

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان له، أن سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف، بحث في طوكيو مع نظيره الياباني سيوتارو ياتي، الأوضاع العسكرية والسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

© Sputnik . Alexander Vilf الخارجية اليابانية: لا تغير في مواقف اليابان من المفاوضات بشأن معاهدة السلام مع روسيا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان، اليوم الخميس 4 أكتوبر / تشرين الأول: "تبادل نيقولاي باتروشيف وسيوتارو ياتي الآراء حول مسائل تعاون روسيا واليابان في مجال الأمن وتعزيز الثقة بين البلدين، وأولي اهتمام خاص لمناقشة الأوضاع العسكرية السياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن عزمهما على تعميق الحوار الروسي الياباني من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك مجالس الأمن.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وقّع، يوم 5 سبتمبر / أيلول، مع نظيره الياباني، شوتارو ياتشي، مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية المتعلقة بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي الياباني يشارك بانتظام في الفعاليات والاجتماعات، التي ينظمها مجلس الأمن الروسي، وهي اجتماعات لممثلين رفيعي المستوى بشأن المسائل الأمنية، فضلا عن اجتماعات الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي.