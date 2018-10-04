باتروشيف يبحث مع نظيره الياباني الأوضاع العسكرية في المحيط الهادئ

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الطرفان عن عزمهما على تعميق الحوار الروسي الياباني من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك مجالس الأمن.
وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وقّع، يوم 5 سبتمبر / أيلول، مع نظيره الياباني، شوتارو ياتشي، مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية المتعلقة بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن مجلس الأمن القومي الياباني يشارك بانتظام في الفعاليات والاجتماعات، التي ينظمها مجلس الأمن الروسي، وهي اجتماعات لممثلين رفيعي المستوى بشأن المسائل الأمنية، فضلا عن اجتماعات الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي.
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