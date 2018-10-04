ترامب وكيم على رأس قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام

© REUTERS / TT NEWS AGENCY أمريكيان وبريطاني يحصلان على جائزة نوبل للكيمياء

وتضمنت القائمة كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، ورئيس إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوجديمون، والبابا فرنسيس.

ووفقا للمجلة، دخل ترامب قائمة المرشحين لنيل الجائزة نتيجة للقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة ومساعيه لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وجاء ترشيح كيم جونغ أون ومون جاي إن بعدما عقدا سلسلة اجتماعات إيجابية هذا العام انخفضت بفضلها بشكل ملحوظ حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب شركة المراهنات البريطانية "لادبروكس" للتوقعات الاقتصادية والسياسية، فإن فرص فوز دونالد ترامب هي 2/5 ، سواء لوحده او بالاشتراك مع الزعيم كوريا الديمقراطية.

أما فرص فوز المرشحين الآخرين كالرئيس السابق لحكومة اقليم كاتالونيا كارليس بوجديمون ، الذي اضطر لمغادرة اسبانيا والاختباء في بلجيكا بعد الاستفتاء على الاستقلال عام 2017 فكانت وفقا للادبروكس 1/12 ، والبابا فرانسيس 1/16.

وكان من بين المرشحين أيضا المدون السعودي والناشط الاجتماعي رائف بدوي، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة سبع سنوات في السعودية بتهمة الإساءة للإسلام.

كما تضمنت القائمة، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجائزة نوبل للسلام، فيليبو جراندي، الذي رشح عن عمله في محاولة تحسين ظروف اللاجئين حول العالم ،إلى جانب منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وكان معهد نوبل النرويجي قد أعلن، في شهر شباط / فبراير من العام الجاري، أنه تم ترشيح 217 شخصا و 112 منظمة للجائزة ، ما مجموعه 329 متقدما.

وسيتم الكشف عن جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو يوم الجمعة 5 تشرين الأول/أكتوبر، وقيمة الجائزة مليون و400 ألف دولار والتي سيتم تقديمها في أوسلو في 10 كانون الأول/ديسمبر بالتزامن مع ذكرى وفاة الكيميائي السويدي ألفريد نوبل (1833-1896).