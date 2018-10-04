سفير روسيا في هولندا يجتمع مع الخارجية للتوضيح حول مزاعم بهجمات إلكترونية

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن السفير الروسي يجتمع في الوقت الحالي في وزارة الخارجية الهولندية للتوضيح حول مزاعم هولندا بهجمات إلكترونية من الجانب الروسي.