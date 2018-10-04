"قسد" تتحدث عن صفقات مع الدول التي ينتمي إليها عناصر تنظيم "داعش" الأسرى لديها

واشنطن — سبوتنيك. وقالت رئيسة البعثة الأميركية في مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقسد، سينام محمد، لوكالة "سبوتنيك: "لا أعرف حقاً كم عددهم، لديهم الآلاف… إنهم في أيدي قوات سوريا الديمقراطية ومعظمهم من الأجانب"، في معرض ردها على سؤال عن العدد الدقيق لمقاتلي تنظيم "داعش" الذين تم احتجازهم من قبل قسد.

ودعت محمد الدول الأجنبية إلى الاتصال بقسد واسترجاع أعضاء "داعش" الذين هم مواطنيهم، وقالت: "نحن نطلب من بلدانهم أن تأتي وتعقد صفقة لنقلهم إلى بلادهم. لذا، نحن بحاجة إلى أي دول لديها أعضاء إرهابيين أو أعضاء في منظمة داعش من الذين قبض عليهم الآن، أن يتصلوا بإدارتنا في منطقة الجزيرة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن قد أعلنت، مطلع مايو / أيار الماضي، استئناف المعركة لاستعادة آخر الجيوب، التي تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد، وذلك بعد توقف عملياتها عن القتال ضد التنظيم بعدما بدأت تركيا هجوما، في يناير / كانون الثاني، على منطقة عفرين، شمال غربي سوريا.