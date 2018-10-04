طائرة تنقل لقطات لحجم الدمار الذي سببه "تسونامي" في إندونيسيا (فيديو)

نقلت طائرة "درون" لقطات لحجم الدمار الذي سببه تسونامي وسط إندونيسيا وخلف ما لا يقل عن 1200 قتيل وعدد غير محدد من الجرحى والمفقودين.

وحدث تسونامي في إندونسيا إثر زلزال ضرب البلاد بلغت قوة شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بعض الخدمات بدأت في العودة، كما تسارعت وتيرة الجهود الدولية لمساعدة الناجين.

ولكن انقطعت الاتصالات بالتجمعات السكنية في المناطق النائية بسبب تحطم الطرق والانهيارات الأرضية.

طائرة من دون طيار تُظهر بلقطات مصورة حجم الدمار الذي سببه تسونامي وسط إندونيسيا وخلف ما لا يقل عن 1200 قتيل وعدد غير محدد من الجرحى والمفقودين تحت الطين والحطام. تسونامي وقع بعد زلزال ضرب البلاد بلغت قوة شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر الاسبوع الماضي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/smDjcTLDsV — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 4, 2018

وبحلول اليوم الخميس، بلغ العدد الرسمي للقتلى 1424، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يرتفع لأن معظم من سجلوا في عداد القتلى من بالو.

واصطف السكان في طوابير داخل محطات خدمة السيارات بعد وصول شحنات من الوقود، حيث يبلغ عدد سكان المناطق التي تأثرت بالزلزال 1.4 مليون نسمة.