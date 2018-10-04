زاخاروفا: أمريكا لا تستحق لقب "قوة عظمى"

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين محبطة، وأن أمريكا لا تستحق لقب القوة العظمى".

موسكو — سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 4 أكتوبر / تشرين الأول، معلقة على اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، لـلصين بالتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية: "ما يحدث من جانب واشنطن ضد الصين، شيء محبط جدا، وهذا التصرف لا يليق بقوة عظمى".

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وتابعت: "الدور الذي تسعى إليه واشنطن، يتعلق بالحرب الاقتصادية ، التي سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها ببدئها ضد الصين، وهذا يتعلق بالتصريحات الحالية حول الهجمات الإلكترونية، وهي تصرفات غير لائقة".

واستطردت: "أمريكا تحتاج لوجود مذنبين بشكل دائم، وتمكنت في وقت سابق من معالجة الفضاء الداخلي وعثروا على المذنب في الداخل، ورأينا العديد من الحالات خلال حملة الانتخابات، ووجهت اتهامات عديدة لجهات مختلفة، والآن نرى أنها قررت التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل توسيع النطاق أو إدراك أن السوق المحلي قد جف أو لم يستوف المتطلبات المذكورة، وهناك حاجة دائمة للمذنبين، الذين يمكن تعليق فشلهم عليهم، أو الذين يمكن تخويفهم، حيث أنه من الممكن، على حساب بعض الأعداء من الخارج، تعزيز مؤيديهم".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، هذه وسيلة مناسبة جدا ولا تحتاج إلى أدلة، لأن مثل هذه التصريحات للجمهور في الداخل تحتاج إلى الدعم.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بأن محاولات روسيا للتدخل في الشأن الأمريكي صغيرة بالمقارنة مع تفعله الصين.