قادة الاتحاد الأوروبي قلقون من مزاعم هجمة روسية على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك عن قلقهم تجاه مزاعم قيام المخابرات الروسية العسكرية بهجمة سيبرانية على مكتب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية.