ميركل: لا نريد رؤية أي وجود إيراني في سوريا

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل أنها لا تريد رؤية أي وجود إيراني في سوريا، مؤكدا أنها تتفق مع إسرائيل في ضرورة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.