الإعدام لضابط عراقي درب "الدواعش" ومدهم بالسلاح

أصدرت محكمة جنائية عراقية، في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، حكما يقضي بالإعدام شنقا بحق مدان عمل مدربا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في كبرى مدن البلاد.

أعلن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه اليوم، أن محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، أصدرت حكما بالإعدام شنقا على مدان كان يعمل مدربا لمقاتلي "داعش" الإرهابي.

© AFP 2018 / SABAH ARAR محكمة عراقية تعاقب بالسجن المؤبد 4 أشخاص عملوا في شرطة "داعش"

وقال بيرقدار، إن: "المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت حكما بالإعدام ضد مدان كان جنديا في الجيش العراقي قبل سيطرة " داعش " على مدينة الموصل "مركز نينوى، شمالي بغداد"، ثم عمل مصدر معلومات للتنظيم الإرهابي، وتدرج إلى مدرب للدواعش".

وأكد بيرقدار أن: "المدان اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله جندي قبل سقوط الموصل ومن ثم انضمامه للتنظيم كمصدر".

ونوه بيرقدار، إلى أن المدان اشترك في معارك سقوط الموصل وكان واجبه السيطرة على الأسلحة والمعدات المتروكة من قبل الأجهزة الأمنية وتسليمها لعناصر التنظيم.

وأكمل، أن المدان عمل في مجال تدريب مقاتلي "داعش" ومن ثم نسب إلى المفارز القتالية وساهم في نقل الأسلحة والمتفجرات إلى بيجي: (شمالي محافظة صلاح الدين، شمال بغداد)، والحويجة "جنوب غربي كركوك، شمال البلاد"، واشترك في القتال ضد القوات الأمنية عند معارك الحرير.

ولفت القاضي المتحدث بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن الحكم يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

وقضت المحكمة الجنائية المركزية، يوم أمس الأربعاء، 3 أكتوبر، بالإعدام على متهم قام بتفجير مرقد الإمام زين العابدين في نينوى بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، يوم الأربعاء 19 أيلول/ سبتمبر 2018، حكما بإعدام نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وحينها صرح الناطق بإسم مجلس القضاء، في بيان تلقته "سبوتنيك"، بإن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي"، لافتا إلى أن "الأخير شغل مناصب عديدة في تنظيم "داعش" الإرهابي منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضوا في اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

يذكر أن المحاكم العراقية تصدر بشكل مستمر أحكاما بالإعدام ضد متهمين بقضايا إرهابية وجنائية.