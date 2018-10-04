فرنسا تطلق دبا جديدا في جبال البيريني

قامت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، بعملية إطلاق دبة بنية -استقدمتها من سلوفينيا - في الطبيعة وذلك في إطار خطة لوزارة البيئة لإعادة الدب إلى الحياة البرية.

© Photo / youtube/Michelle Baber شاهد... دب يرتاح على أرجوحة بعد يوم شاق

باريس — سبوتنيك . وبحسب إذاعة " فرانس أنفو " شاهد المواطنون في القرى المجاورة لجبال البيريني جنوب غربي البلاد طائرة هليكوبتر تحلق فوق الجبال قبل أن تنزل حمولة كبيرة وسط الغابات.

هذا وقالت وزارة البيئة في وقت لاحق إن السلطات ستطلق دبا ثانيا خلال الأيام المقبلة بعد أن استقدمته من سلوفينيا حيث توجد الدببة بكثرة.

هذا وقد تجمع رعاة الغنم والأبقار في ساحات القرى المجاورة معترضين على العملية التي قامت بها السلطات حيث غالبا ما يخشى الرعاة أن تهاجم الدببة قطعانهم.

وتجدر الإشارة بأن الدببة كانت في القدم تعيش بكثرة في فرنسا إلا أن الصيد الجائر خلال العصور قضى عليها حتى وصل عددها عام 1990 لخمسة دببة فقط في جبال البيريني مما حثّ الحكومة على اتباع خطة لإعادة الدببة الى الجبال حيث استقدمت دببة من سلوفينيا.

ويقدر عدد الدببة اليوم في جبال البيريني الفرنسية والأسبانية بنحو 40 دبا.