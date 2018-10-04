استعدادا لإجراء عسكري جديد... إسرائيل تتخذ خطوات إضافية في غزة

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، أور هيلر، في القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في إطار استعداداته في المنطقة الجنوبية، وهي منطقة غلاف غزة، يقوم بتكثيف قواته العسكرية، ونشر المزيد من الجنود ومعها بطاريات القبة الحديدية.

במסגרת ההיערכות בדרום צהל מתגבר את מערך סוללות כיפת ברזל בדרום — Or Heller אור הלר (@OrHeller) October 4, 2018

يشار إلى أن نشر القوات الإسرائيلية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، جاءت بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، تعزيز تواجد القوات الإسرائيلية على طول حدود قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر نشر قواته، في إطار تقييم الوضع الّذي أقامه آيزنكوت، وباشتراك قادة الجيش وجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، على أن تزيد هذه القوات، بشكل واسع، في الأيام المقبلة، بدعوى إحباط أي عمليات تسلل إلى داخل إسرائيل ".