باستثناء سلعة وحيدة... "فاو" تعلن تراجع أسعار الغذاء عالميا

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في سبتمبر/ أيلول مقارنة مع الشهر السابق بينما لم ترتفع إلا أسعار السكر فقط.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.4 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.7 بعد تعديل طفيف في أغسطس/ آب.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت "فاو" إن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.591 مليار طن، بارتفاع ثلاثة ملايين طن عن التوقعات السابقة في سبتمبر/ أيلول لكنه سيظل منخفضا بمقدار 63 مليون طن أو 2.4 بالمئة عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017.

وأبقت " فاو " على توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2018 دون تغير يذكر عن أغسطس/ آب عند نحو 722.4 مليون طن، وهو أقل مستوى منذ 2013.

وسجل مؤشر إنتاج الحبوب 164 نقطة تقريبا في سبتمبر/ أيلول بانخفاض 2.8 بالمئة عن أغسطس.

وعلى صعيد الحبوب الرئيسية سجلت أسعار تصدير الذرة أكبر انخفاض شهري حيث تراجعت نحو أربعة بالمئة ويرجع ذلك إلى زيادة كبيرة في المحصول في الولايات المتحدة وتوقع إمدادات جيدة في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار القمح أيضا ويرجع ذلك بشكل أساسي لاستمرار قوة المبيعات والشحنات من روسيا.

وقالت المنظمة إن الزيادة ترتبط بدرجة كبيرة بموسم الحصاد الحالي في البرازيل أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم.