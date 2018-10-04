كندا: استهدفتنا هجمات سيبرانية روسية

© Sputnik . Kirill Kallinikov وزارة العدل الأمريكية تتهم 7 أشخاص بزعم أنهم ضباط روس بقضية القرصنة الدولية

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت كندا أنها تعرضت إلى هجمات قرصنة إلكترونية ترجح "بثقة عالية" وقوف الاستخبارات العسكرية الروسية الخارجية خلفها، وطالت بعضها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة.

وقال بيان صدر اليوم عن الخارجية الكندية، "اليوم، تنضم كندا إلى حلفائها في تحديد وفضح سلسلة من العمليات السيبرانية على يد الجيش الروسي. تشكل هذه الأفعال جزءا من نمط أوسع من الأنشطة التي تقوم بها الحكومة الروسية والتي تقع خارج حدود السلوك الملائم".

وتابع البيان: "وتدل على عدم احترام القانون الدولي وتقويض النظام الدولي القائم على القواعد. كندا تدعو جميع أولئك الذين يقدرون هذا النظام أن يهموا بالدفاع عنه".

وأضاف "في عام 2016، كشفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي وكالة دولية مستقلة مقرها في كندا، بشكل علني أن مجموعة القرصنة الإلكترونية Fancy Bear / APT28 قد أفرجت عن بيانات رياضيات سرية على موقعها على الإنترنت والتي حصلت عليها بشكل غير قانوني من نظام الوكالة الداخلي. وتقدر حكومة كندا بثقة عالية أن الذراع الاستخباراتي للجيش الروسي، وهو وحدة الاستخبارات العسكرية، كانت تقف وراء هذا الحادث".