تسجيل
16:33 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    عملية هاكرز

    وزارة العدل الأمريكية تتهم 7 أشخاص بزعم أنهم ضباط روس بقضية القرصنة الدولية

    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 7 أشخاص تقول إنهم ضباط في المخابرات العسكرية الروسية بالتآمر للهجوم على مؤسسات في عدة دول.

    القاهرة — سبوتنيك. وقالت الوزارة، اليوم الخميس، إنها "توجه اتهامات لـ7 أشخاص، هم ضباط في المخابرات العسكرية الروسية، بالتآمر للهجوم على مؤسسات في كندا والولايات المتحدة وعدة دول أخرى".

    وزير الدفاع الهولندية ، أنك بيليفيلد
    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
    سفير روسيا في هولندا يجتمع مع الخارجية للتوضيح حول مزاعم بهجمات إلكترونية
    وأضافت الوزارة أن "القراصنة الروس استهدفوا مختبرا في سويسرا قام بتحليل العينات المتعلقة بالهجمة الكيميائية في المملكة المتحدة".

    وأوضحت الوزارة أن "3 من المتهمين الـ7 الروس كانوا متورطين أيضا بالقرصنة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية".

    وأعلنت كندا اليوم، أنها تعرضت إلى هجمات قرصنة إلكترونية ترجح "بثقة عالية" وقوف الاستخبارات العسكرية الروسية الخارجية خلفها، وطالت بعضها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة.

    وقال بيان صدر اليوم عن الخارجية الكندية، "اليوم، تنضم كندا إلى حلفائها في تحديد وفضح سلسلة من العمليات السيبرانية على يد الجيش الروسي. تشكل هذه الأفعال جزءا من نمط أوسع من الأنشطة التي تقوم بها الحكومة الروسية والتي تقع خارج حدود السلوك الملائم، وتدل على عدم احترام القانون الدولي وتقويض النظام الدولي القائم على القواعد. كندا تدعو جميع أولئك الذين يقدرون هذا النظام أن يهمّوا بالدفاع عنه".

    وأضاف البيان "في عام 2016، كشفت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي وكالة دولية مستقلة مقرها في كندا، بشكل علني أن مجموعة القرصنة الإلكترونية Fancy Bear / APT28 قد أفرجت عن بيانات رياضيات سرية على موقعها على الإنترنت والتي حصلت عليها بشكل غير قانوني من نظام الوكالة الداخلي. وتقدر حكومة كندا بثقة عالية أن الذراع الاستخباراتي للجيش الروسي، وهو وحدة الاستخبارات العسكرية، كانت تقف وراء هذا الحادث".

    وكانت وزارة الدفاع الهولندية أكدت، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية في البلاد تصدت لهجمات إلكترونية على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من جانب روسيا.

    ووفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، فقد طرد أربعة مواطنين روس من حملة الجوازات الدبلوماسية من البلاد يوم 13 نيسان/ أبريل، للاشتباه في ضلوعهم بأعمال القرصنة. بحسب ما ذكرته رويترز.

    كما حاول القراصنة وفقا لوزارة الدفاع الهولندية، الوصول إلى وثائق التحقيق في قضية تحطم الطائرة "إم إتش-17".

    وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية أن السفير الروسي يجتمع في الوقت الحالي في وزارة الخارجية الهولندية للتوضيح حول مزاعم هولندا بهجمات إلكترونية من الجانب الروسي.

    انظر أيضا:

    قطر تتوعد المتورطين في قرصنة قنوات "بي إن سبورت"
    السعودية تعلن مصادرة 12 ألف جهاز قرصنة لقنوات "بي إن"
    روسنفط: قرصنة موقعنا لم تؤثر على عملية الإنتاج
    خبير سعودي يحذر من قرصنة جسم الإنسان إلكترونيا
    محاولات قرصنة الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر...وإيقافه مؤقتا
    الكلمات الدلالية:
    مؤامرة, هجوم إلكتروني, أخبار, قرصنة, أمريكا, العالم, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض نسخة لسيارة شركة ليغو (LEGO ) موديل ( Bugatti Chiron) الجديدة معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    تصاميم خيالية...معرض باريس الدولي للسيارت
    الروس ليس عندهم ضمير!
    الروس ليس عندهم ضمير!
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك