وسائل إعلام: السفير السعودي أبلغ تركيا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي

أنطاكيا — سبوتنيك. ووفقا لموقع "إن تي في" التركي، "فإن السفير السعودي الخريجي الذي تم استدعاؤه، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية التركية للاستفسار حول مصير الصحفي السعودي خاشقجي قد أخبر مسؤولي الخارجية التركية بأنهم لا يملكون أية معلومات حول اختفائه" مضيفا "أنهم يواصلون البحث في الموضوع".
وطالبت الخارجية التركية من السفير السعودي التعاون في كشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت، اليوم الخميس، السفير السعودي في أنقرة للاستفسار حول مصير الصحفي والكاتب السعودي الذي اختفى بعد دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، حيث ادعت وسائل إعلام مختلفة أن خاشقجي لم يخرج من القنصلية بعد دخوله إليها.
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