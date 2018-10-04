وسائل إعلام: السفير السعودي أبلغ تركيا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي

نفى السفير السعودي في أنقرة، وليد عبد الكريم الخريجي، علم بلاده بأية معلومات حول الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي المفقود منذ يومين، مؤكدا أنهم يواصلون البحث في الموضوع.

أنطاكيا — سبوتنيك. ووفقا لموقع "إن تي في" التركي، "فإن السفير السعودي الخريجي الذي تم استدعاؤه، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية التركية للاستفسار حول مصير الصحفي السعودي خاشقجي قد أخبر مسؤولي الخارجية التركية بأنهم لا يملكون أية معلومات حول اختفائه" مضيفا "أنهم يواصلون البحث في الموضوع".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis صحفي سعودي: خاشقجي لم يختطف وهناك مستفيد من إحراجنا مع تركيا

من جانبها "أبلغت أنقرة السفير السعودي الخريجي بضرورة كشف ملابسات الحادث مع الإشارة إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" بحسب "إن تي في".

وطالبت الخارجية التركية من السفير السعودي التعاون في كشف ملابسات اختفاء خاشقجي.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت، اليوم الخميس، السفير السعودي في أنقرة للاستفسار حول مصير الصحفي والكاتب السعودي الذي اختفى بعد دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، حيث ادعت وسائل إعلام مختلفة أن خاشقجي لم يخرج من القنصلية بعد دخوله إليها.