كاتب إسرائيلي يسخر من خطاب خامنئي

سخر كاتب إسرائيلي من خطاب المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، بنشر صورة.

تهكم الكاتب الإسرائيلي، راز زيميت، مساء اليوم الخميس، على خطاب المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، الذي ألقاه صباح اليوم، واعتبره "مملا" حتى أن الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، "لم يعره اهتماما"، حسب تعبير زيميت.

قال الكاتب، البروفيسور الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، راز زيميت "إن خطاب الزعيم الإيراني، خامنئي، هذا الصباح، في ملعب أزادي، أمام عشرات الآلاف من أعضاء الباسيج من الحرس الثوري، ينجح في إثارة حتى قاسم سليماني".

נאומו של מנהיג איראן ח'אמנהאי הבוקר באיצטדיון אזאדי מול עשרות אלפי חברי זרוע הבסיג' של משמרות המהפכה מצליח לרגש אפילו את קאסם סולימאני… pic.twitter.com/KSrNddLnLV — raz zimmt (@RZimmt) October 4, 2018

ونشر الكاتب الإسرائيلي صورة للجنرال قاسم سليماني، وهو مطأطئ الرأس أثناء إلقاء خامنئي لخطابه، هذا الصباح، تعبيرا عن ملله من خطاب آية الله، حسب تفسير الكاتب الإسرائيلي.

وكان المرشد الإيراني الأعلى، آية الله على خامنئي، قد قال اليوم الخميس، إن "إيران ستصفع أمريكا وستهزمها بهزيمة العقوبات، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، اليوم، أمام عشرات الآلاف من أفراد قوات الباسيج وقادة الحرس الثوري باستاد في طهران