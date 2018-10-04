نتنياهو: سنجري حوارا مع شركاء جدد في المنطقة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تجري وستواصل إجراء حوارات مع شركاء جدد في منطقة الشرق الأوسط.

كتب عوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير صرح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده قبل قليل، مع المستشاره الألمانية، أنغيلا ميركل، بأن إسرائيل ستجري حوارا مع شركاء جدد.

وذكر جندلمان أن إسرائيل ستواصل صد المحاولات الإيرانية لاستخدام سوريا ولبنان كقاعدتنين أماميتين لشن الهجمات على بلاده.

رئيس الوزراء نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده قبل قليل مع المستشارة الألمانية ميركل بأورشليم:



سنواصل صد المحاولات الإيرانية لاستخدام #سوريا و #لبنان كقاعدتين أماميتين لشن الهجمات على إسرائيل كما سنواصل أن نجري حوارا مع شركاء جدد بالمنطقة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 4, 2018

وكان نتنياهو قد كرر، غير مرة، أنه يدير حوارا مع دول عربية وإسلامية، لا تطبع مع بلاده، وأنه لم يتخيل أن تكون هناك مثل هذه الحوارات، من قبل.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تزور إسرائيل لمدة يوم واحد، بدأته مساء أمس الأربعاء، وأول ما قامت به ضمن جدول أعمالها كان وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا "المحرقة النازية" من اليهود في متحف "ياد فاشيم" بالقدس الغربية.