من هو... ولماذا قالها... جنرال إسرائيلي: أرفع قبعتي احتراما لصواريخ إيران

وقال خامنئي خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس، في ملتقى أقيم بحضور 100 ألف من التعبويين في استاد "آزادي" بطهران: "قبل عدة سنوات قال أحد المسؤولين الصهاينة في معرض وصفه لأحد الصواريخ الإيرانية: "أنا أرفع قبعتي احتراما للمهندس الذي قام بتصميم وصناعة هذا الصاروخ". من هو هذا المسؤول وما هو اختصاصه وأي مناصب كان يشغل؟ وفقا لوكالة "فارس".
وعمل روبين كمدير عام للبرنامج الصاروخي الإسرائيلي بين عامي 1991 و1999، ومنذ ذلك الوقت وهو يبدي اهتماما خاصا بصناعة الصواريخ الإيرانية، وله مقالات وتحليلات مختلفة في هذا المجال.
وألقى روبين في 17 تموز/ يوليو 2015 محاضرة في واشنطن أمام جمع من الخبراء والضباط الأمريكيين في مجالي الصواريخ والأسلحة النووية أكد فيها إن إيران تمكنت من صناعة الكثير من الصواريخ الباليستية المتطورة جدا ومن بينها صاروخ "فاتح 110" الذي يتميز بالدقة في تدمير أهداف كبيرة جدا سواء في العمق الإسرائيلي أو في القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة ومن بينها الأسطول الأمريكي الخامس.
ونوه روبين إلى أن إيران تمكنت أيضا من صناعة صواريخ تحاكي صواريخ "كروز" من حيث الدقة والقدرة على تدمير الأهداف وبوقت قياسي، مذعنا بأنه يرفع القبعة احتراما للمهندسين الإيرانيين الذين تمكنوا من صناعة وإنتاج هذه الصواريخ المتعددة من حيث النوعية والكثيرة من حيث العدد.
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