نتنياهو: عباس يعيق العمل الإنساني في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن محمود عباس يتدخل بشتى الطرق في المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة لتسهيل الأوضاع الصعبة في غزة.

كتب عوفير جندلمان، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير صرح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده قبل قليل، مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) يعرقل أي عمل إنساني في قطاع غزة، مدعيا أنه محق في ذلك.

رئيس الوزراء نتنياهو:



أبو مازن يتدخل بشتى الطرق في المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة لتسهيل الأوضاع الصعبة بغزة بما في ذلك الآن واليوم والدول المانحة تدينه على ذلك وهي على حق في ذلك. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 4, 2018

وادعى نتنياهو أن حركة "حماس" تحاول باستمرار التزود بالسلاح، والعمل ضد بلاده، بين الحين والآخر، نتيجة لأن أبو مازن صعد من حدة الوضع في القطاع بعد خنق تحويل الأموال من السلطة إلى غزة.

يذكر أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، زارت معرضا في متحف إسرائيل بالقدس، يرتكز على مجال الابتكار التكنولوجي، ثم التقت بنتنياهو مع رجال أعمال إسرائيليين وألمان لتوطيد التعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين.