أردوغان يطالب بتحويل المساجد إلى أماكن ليست فقط للصلاة

وفي كلمة ألقاها في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمناسبة "أسبوع المساجد" شدد الرئيس التركي على وجوب إجراء تنقية جيدة للغة المستخدمة في الخطبة والمواعظ الدينية.

وعبر الرئيس أردوغان عن سعادته عندما سمع بأن المواطنين الألمان يتوافدون بكثرة إلى المسجد المركزي الذي افتتحه الأسبوع الماضي في مدينة كولن الألمانية، متوجها بالشكر "لكل من ساهم في بناء ذلك الصرح الحضاري." بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

© REUTERS / Carlo Allegri عقيلة رئيس وزراء دولة آسيوية تصف أردوغان بـ"الزعيم الحقيقي للعالم الإسلامي"

وكشف أردوغان أن نحو 140 ألف شخص يعملون في مؤسسات الشؤون الدينية التركية، واصفا عملهم بأنهم "يقدمون المساعدات للمظلومين في كل مكان". ومؤكدا عليهم أن يكونوا قدوة للمجتمع، قائلا: "أنتم أئمة المساجد ولستم كأئمة منظمة فتح الله غولن الإرهابية".

داعيا إياهم إلى الابتعاد عن التعابير التي تدعو إلى التفرقة وتهميش فئة من المجتمع.

وأضاف الرئيس أردوغان: يجب عدم تحويل المساجد إلى أماكن للصلاة فقط، يجب أن تظل المساجد مفتوحة دائما، ويجب أن تعج بالأطفال والشباب والنساء والرجال.

وختم كلمته: علينا أن نتخلص من معتقدات بالية، مثل عدم جواز دخول المرأة إلى المسجد، فأنا لم أسمع ولم أقرأ حديثا أو آية قرآنية تحرم دخول المرأة إلى المسجد.