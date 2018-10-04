جنرال إسرائيلي: وصول "إس 300" إلى سوريا لعبة استراتيجية

أجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الخميس، حوارا مع الجنرال رام شموئيلي، صرح فيه أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي يمكنها استهداف بطاريات الصواريخ داخل سوريا نفسها، إن أرادت.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية على لسان الجنرال، رام شموئيلي، العميد السابق بسلاح الجو الإسرائيلي، أن خطورة روسيا بوجود "إس 300" في سوريا هي رسالة مباشرة للولايات المتحدة، مدعيا أن هناك مباراة كبيرة تدار في سوريا، وعمل الجيش الإسرائيلي فيها لن يتغير.
وأفادت الصحيفة بأن ما يدور في سوريا هو "لعبة استراتيجية ومباراة كبيرة".
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