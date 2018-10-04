ظريف يغرد للسعودية ويدعوها لبناء منطقة قوية

غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صفحته في موقع "تويتر" اليوم الخميس، تغريدة تحدث فيها عن مد يد العون لمن وصفهم بجيرانه السعوديين.

وكتب ظريف في التغريدة: "ما قاله ترامب في أن السعوديين غير قادرين على البقاء أسبوعين من دون دعم الجيش الأمريكي ومواصلته إذلالهم على الدوام، هو نتيجة لتوهمهم في أن ضمان الأمن يمكن أن يفوض للآخرين من الخارج، نحن من جديد نمد يد الصداقة إلى جيراننا ونقول لهم تعالوا لنبني منطقة قوية وأن نضع حدا لجنون العظمة الأمريكية"، وفقا لوكالة "فارس".

وأرفق ظريف التغريدة بصورة اللقاء التي أثارت ضجة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تظهر قيام ترامب برفع لوحة قرب وجه بن سلمان سجل عليها الصفقات التسليحية بين السعودية وأمريكا، وحديثه بافتخار عن دور البترودولار السعودي في ازدهار الاقتصاد الأمريكي.

President Trump repeatedly humiliates the Saudis by saying they can't last 2 weeks without his support. This is the recompense for the delusion that one's security can be outsourced.

We again extend our hand to our neighbors: let's build a "strong region", and stop this conceit. pic.twitter.com/pKEreBBbNN — Javad Zarif (@JZarif) October 4, 2018

وحذر ترامب يوم الثلاثاء الفائت الملك سلمان من أنه لن يبقى في السلطة "أسبوعين" من دون دعم الجيش الأمريكي.