فنلندا تدعو دول العالم لسلوك مسؤول في الفضاء السيبراني

هلسنكي — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الفنلندية: "بناء على البيان المشترك لرئيس المجلس الأوروبي، توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، يونكر، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغيريني، فإن فنلندا تعرب عن قلقها تجاه الأفعال التي من شأنها تقويض القانون الدولي والمؤسسات. يجب على الدول انتهاج سلوك مسؤول في الفضاء السيبراني".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن استخباراتها أحبطت هجوما سيبرانيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حاول القيام بها أربعة مواطنين روس.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، إن الأربعة مواطنين روس كان قد تم ترحيلهم من البلاد في 13 نيسان/ أبريل، وأنه كانت بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.
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