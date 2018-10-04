فنلندا تدعو دول العالم لسلوك مسؤول في الفضاء السيبراني

أعلن وزير الخارجية الفنلندي، تيمو سويني، اليوم الخميس، عن قلق بلاده تجاه الأفعال التي من شأنها تقويض القانون الدولي، ودعا دول العالم لسلوك مسؤول في الفضاء السيبراني.

هلسنكي — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الفنلندية: "بناء على البيان المشترك لرئيس المجلس الأوروبي، توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، يونكر، والممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغيريني، فإن فنلندا تعرب عن قلقها تجاه الأفعال التي من شأنها تقويض القانون الدولي والمؤسسات. يجب على الدول انتهاج سلوك مسؤول في الفضاء السيبراني".

© Sputnik . Vladimir Fyodorenko رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما: اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية هراء

وفي وقت سابق، أصدر رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء محاولة الهجوم السيبراني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، معتبرين أنه عمل عدواني يقوض القانون الدولي والمؤسسات الدولية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أن استخباراتها أحبطت هجوما سيبرانيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حاول القيام بها أربعة مواطنين روس.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفيلد، إن الأربعة مواطنين روس كان قد تم ترحيلهم من البلاد في 13 نيسان/ أبريل، وأنه كانت بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.