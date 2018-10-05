سلاح الجو الأمريكي ينفذ 465 غارة في أفغانستان خلال شهر سبتمبر

نفذت القوات الجوية الأميركية 465 غارة جوية في أفغانستان خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أكد ذلك المكتب الصحفي لعملية "الدعم الراسخ".

© AFP 2018 / Sam Yeh روسيا تدرس إغلاق المجال الجوي السوري في وجه سلاح الجو الأمريكي وغيره

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان: "القوات الأميركية في أفغانستان استهدفت مواقع الإرهابيين وأهداف أمنية أخرى بـ 465 غارة في أفغانستان… خلال فترة 1- 30 أيلول/سبتمبر، من أجل حماية أفغانستان من التحول لملاذ آمن لدولة خراسان الإسلامية وتنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وكان البرلمان الأفغان وافق الشهر الماضي على اقتراح من النواب بإجراء مراجعة حول الاتفاقية الأمنية الموقعة ببن أفغانستان والولايات المتحدة الأميركية في أيلول/سبتمبر 2014 متهمين الإدارة الأميركية بعدم الالتزام بالوثيقة وتقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية الأفغانية في حربها ضد المجموعات المسلحة التي تُمارس ضغوطها شعواء في معظم أنحاء البلاد.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم"، وبين مسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".