وثيقة تكشف الخطر الرئيسي الذي يهدد الولايات المتحدة

جاء في الاستراتيجية الوطنية حول الإرهاب، التي نشرها البيت الأبيض، أن الجماعتين المتطرفتين "داعش" و"القاعدة" ما زالتا تشكلان التهديد الإرهابي الرئيسي على الولايات المتحدة الأميركية.

واشنطن — سبوتنيك. وذكرت الاستراتيجية: "يظل "داعش" الجماعة الإرهابية الرئيسية والتهديد الإرهابي الرئيسي عبر الأطلسي على الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من استمرار الجهود العسكرية والمدنية للولايات المتحدة والتحالف، التي قللت من وجود الجماعة في العراق وسوريا، ودمرت الآلاف من أعضائها وحالت دون توسعها العالمي".

© Sputnik . Bassem Haddad المعلم: أمريكا تستقطب فلول "داعش" في قاعدتها بالتنف لقتال الجيش السوري

وأضافت الوثيقة، ما زال يحتفظ "داعش" بالموارد المالية والعسكرية والخبرات للهجوم على الولايات المتحدة وعلى المصالح الأميركية في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، لدى داعش 8 فروع إقليمية وأكثر من 20 شبكة إرهابية مستقلة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وفي نفس الوقت، تقول الاستراتيجية، التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إن شبكة "القاعدة" العالمية مستقرة وتمثل تهديدا طويل الأمد للولايات المتحدة ومصالحها في جميع أنحاء العالم".

وأكدت "أن الضغط المستمر المضاد للإرهاب تحت قيادة الولايات المتحدة قد دمر العديد من كبار قادة الجماعة وخفض قدرتها على العمل في جنوب آسيا، لكن فصائلها تواصل تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة ومصالحها".

وأشارت إلى أن "زعماء "القاعدة" القدماء يعملون على تعزيز وتوسيع حضور الجماعة في عدة مناطق، بما في ذلك سوريا، حيث يأملون بشن هجمات جديدة على الولايات المتحدة وحلفائها".