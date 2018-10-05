روسيا تبتكر حلولا مالية للهند للمضي بالتعاون العسكري وشراء الأسلحة

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن روسيا وجدت طرقا لحل المشكلة مع الهند بشأن المدفوعات بما في ذلك بخصوص التعاون العسكري الفني.

© Sputnik . Press service of Roskosmos روسيا تبدي استعدادها لمساعدة الهند في إطلاق أول بعثة مأهولة إلى الفضاء

نيودلهي — سبوتنيك . ووفقا له ، فإن روسيا والهند ستتخذان مسارا للحسابات بالعملات الوطنية، وفي هذه المسألة يؤخذ في الاعتبار ضغط العقوبات.

وقال بوريسوف للصحفيين، ردا على سؤال ما جرى بشأن تسوية المشاكل في المدفوعات بين البلدين، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني: "نعم ، تم العثور على طرق لتسوية هذه المشكلة".

وأكد بوريسوف على أن هناك عدد كبير من العقود بين روسيا والهند في مجال التعاون العسكري-التقني، على أعلى درجة من الجاهزية.

وقد بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية للهند، تستغرق يومين 4-5 تشرين الأول/أكتوبر. ويجري في سياق المفاوضات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بحث الجوانب الرئيسية لزيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية المميزة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة. وسيتم في ختام المحادثات، التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية، ومن المتوقع كذلك توقيع عقد لتوريد منظومة صواريخ "إس 400" إلى الهند حيث تتجاوز قيمة الصفقة 5 مليارات دولار.