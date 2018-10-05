السجن 15 عاما لرئيس كوري جنوبي سابق في اتهامات بالفساد

أصدرت محكمة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 15 عاما على الرئيس الأسبق لي ميونج باك.

وذكرت وكالة "رويترز" أن محكمة في سيئول قضت بسجن رئيس كوريا الجنوبية الأسبق لي ميونج باك 15 عاما، ليكون أحدث مسؤول رفيع يسجن في اتهامات بالفساد.

© REUTERS / Kim Hong-Ji الآلاف يحتجون في كوريا الجنوبية ويطالبون باستقالة رئيسة البلاد

ولي هو رابع رئيس للبلاد يتم سجنه. وكانت أحكام بالسجن صدرت بحق رئيسة البلاد السابقة باك جون هاي، التي خلفت لي في الحكم، في فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة في بداية 2017 وغذت المخاوف بشأن العلاقات الوثيقة بين الحكومة ورجال الأعمال.

وواجه لي اتهامات بقبول نحو عشرة ملايين دولار من أموال غير مشروعة من شركات مثل "سامسونغ" وجهاز المخابرات في البلاد لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن التحقيقات ذات دوافع سياسية.