نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة

القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن "رئيس الوزراء نتنياهو سيواجه فريق التحقيق بمعلومات وبينات جديدة حول ملفي التحقيق المعروفين إعلاميا بـ"الملف 1000 و2000" المتعلقين بتلقي نتنياهو منافع وهدايا من رجال أعمال، ومحاولة استمالة الخط التحريري لصحيفة (يديعوت أحرونوت) لصالحه مقابل العمل على إقرار قانون يحظر توزيع صحيفة منافسة لها مجانا".
وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذين الملفين بشبهات تتعلق بتلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.
وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق في السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بـ"الملف 4000"، المعروف إعلاميا بملف "شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "واللا".
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