نتنياهو يخضع للتحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة

وصل فريق التحقيق التابع لوحدة الجرائم الكبرى في الشرطة الإسرائيلية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، حيث سيخضع بنيامن نتنياهو، إلى جولة تحقيق جديدة هي الثانية عشرة، وذلك في عدة ملفات فساد تحوم حوله منذ سنوات.

القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن "رئيس الوزراء نتنياهو سيواجه فريق التحقيق بمعلومات وبينات جديدة حول ملفي التحقيق المعروفين إعلاميا بـ"الملف 1000 و2000" المتعلقين بتلقي نتنياهو منافع وهدايا من رجال أعمال، ومحاولة استمالة الخط التحريري لصحيفة (يديعوت أحرونوت) لصالحه مقابل العمل على إقرار قانون يحظر توزيع صحيفة منافسة لها مجانا".

© REUTERS / Amir Cohen نتنياهو يواجه جلسة خامسة من التحقيق بتهم فساد وخيانة الأمانة

وأضافت القناة أن التحقيق "يستند هذه المرة إلى شهادات جديدة جمعت مؤخرا، خصوصا من شاهد الملك في القضية نير حيفتس، الذي كان مستشارا إعلاميا لنتنياهو، وكان مسؤولا عن علاقاته مع وسائل الإعلام، بما فيها (يديعوت أحرونوت)، و(يسرائيل هيوم)".

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذين الملفين بشبهات تتعلق بتلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو قد خضع للتحقيق في السابع عشر من آب/ أغسطس الماضي، لمدة 4 ساعات متواصلة في قضايا ذات صلة بـ"الملف 4000"، المعروف إعلاميا بملف "شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، والموقع الإخباري "واللا".