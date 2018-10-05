غزة تستعد للمشاركة بجمعة "الصمود" وسط استعدادات وتهديدات إسرائيلية

وبحسب الموقع الإلكتروني "سما"، دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين لمشاركة واسعة في جمعة "الصمود والثبات"، وذلك في مخيمات العودة بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.
وانطلقت مسيرة العودة الكبرى، في 30 مارس/آذار الماضي، وأسفرت العمليات العسكرية ضد المتظاهرين الفلسطينيين عن مقتل 193 مواطنًا وإصابة نحو 20 الفًا آخرين.
وكانت وسائل الإعلام العبرية كتبت، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في إطار استعداداته في المنطقة الجنوبية، وهي منطقة غلاف غزة، يقوم بتكثيف قواته العسكرية، ونشر المزيد من الجنود ومعها بطاريات القبة الحديدية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)