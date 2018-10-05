غزة تستعد للمشاركة بجمعة "الصمود" وسط استعدادات وتهديدات إسرائيلية

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات "جمعة الصمود والثبات"، ضمن الجمعة الـ28 بحراك "مسيرة العودة" وكسر الحصار.

وبحسب الموقع الإلكتروني "سما"، دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين لمشاركة واسعة في جمعة "الصمود والثبات"، وذلك في مخيمات العودة بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

© AP Photo / Tsafrir Abayov استعدادا لإجراء عسكري جديد... إسرائيل تتخذ خطوات إضافية في غزة

وعزز الجيش الإسرائيلي تواجده على طول الحدود مع قطاع غزة، محملا حركة حماس مسؤولية ما يحدث "داخل وخارج قطاع غزة" مؤكدا أنه مستعد لمختلف السيناريوهات. كما ونشر الجيش عدد من منظومة "القبة الحديدية" في عدة مواقع من مستوطنات "غلاف غزة" خشية من إطلاق صواريخ من القطاع.وانطلقت مسيرة العودة الكبرى، في 30 مارس/آذار الماضي، وأسفرت العمليات العسكرية ضد المتظاهرين الفلسطينيين عن مقتل 193 مواطنًا وإصابة نحو 20 الفًا آخرين.

وكانت وسائل الإعلام العبرية كتبت، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي في إطار استعداداته في المنطقة الجنوبية، وهي منطقة غلاف غزة، يقوم بتكثيف قواته العسكرية، ونشر المزيد من الجنود ومعها بطاريات القبة الحديدية.