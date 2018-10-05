مسؤول إيراني رفيع يبشر الشعب بعشرات المليارات من الدولارات

قال مساعد الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، إن بلاده خصصت عشرات المليارات من الدولارات من أجل شراء السلع الأساسية في البلاد.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال نوبخت في تصريح للمراسلين على هامش افتتاح وحدة صناعية إنتاجية في مدينة "كاسبين" الصناعية بمحافظة قزوين غرب طهران، إنه تم تخصيص 13 مليار دولار حسب سعر الصرف 42 ألف ريال للدولار الواحد، لشراء السلع الأساسية وجرى تسديد 8 مليارات دولار منها إلى الآن.

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وأضاف رئيس منظمة التخطيط والميزانية أنه تم تسديد هذا المبلغ (8 مليارات دولار)، لتوفير 25 سلعة أساسية حددتها وأعلنتها الحكومة.

وتابع قائلا: "إن ما نتوقعه هو تعاون الأجهزة المسؤولة للإشراف بصورة كافية كي تصل السلع الأساسية إلى أيدي المواطنين بالأسعار المناسبة المحددة".

ونوهت الوكالة إلى أنه تم في هذه المراسم افتتاح وحدة إنتاجية للألبان في مدينة "كاسبين" الصناعية في محافظة قزوين باستثمارات فرنسية بلغت 34 مليون يورو، كما تم وضع حجر الأساس لبناء وحدة صناعية لإنتاج الصناديق والعلب الكارتونية والصمغ وعلب البخاخات بمشاركة مستثمرين عراقيين، حيث سيوفر هذا المشروع 660 فرصة عمل.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، أغسطس/آب الماضي ومن المقرر أن توقع الثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.