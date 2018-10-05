كاتب إسرائيلي: لدينا "يمن" آخر على البحر المتوسط

ذكر الكاتب الإسرائيلي، عاموس هرئيل، صباح اليوم الجمعة، أن الأزمة الحادة بين الفلسطينيين، خاصة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، تسببت في أزمة إنسانية كبيرة في قطاع غزة، تضاهي ما يجري من أزمات إنسانية في اليمن.
وفي مقاله الذي جاء تحت عنوان "إسرائيل تدفع ثمن الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحماس"، أوضح عاموس هرئيل أن نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، "شدد على ضرورة وصول الأموال القطرية إلى أصحابها في غزة، بإقامة بنية تحتية قوية، ولكن السلطة الفلسطينية، بزعامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تعرقل وصول هذه المساعدات، دوما".
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