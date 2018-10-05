ميلانيا ترامب يختل توازنها في كينيا... والسبب الفيلة (صور)

وصلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى كينيا، اليوم الجمعة، ضمن زيارتها الأولى إلى قارة أفريقيا.

وشاركت ترامب في تغذية وإطعام فيلة صغيرة، أثناء زيارتها للمتنزه الوطني في كينيا، في إطار تسليطها الضوء على جهود الحفاظ على البيئة، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وزلت قدم ميلانيا ترامب، بعد أن قام أحد الفيلة الذي كانت تطعمه بالقيام بحركة مفاجئة، ما جعل "سيدة أمريكا الأولى" تضحك من الموقف.

© REUTERS / POOL ميلانيا ترامي تتعثر أثناء إطعامها لفيل صغير في كينيا، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وتم التخطيط لرحلات سفاري سريعة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لميلانيا ترامب في كينيا، وذلك لكي تتعرف على المزيد من الخطوات التي تتخذها الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لحفظ حيوانات الفيلة ووحيد القرن والأشكال المختلفة للحياة البرية.

كذلك من المتوقع أن تزور ترامب دار للأيتام، وتحضر عرضا للأطفال في مسرح نيروبي الوطني.

وتعتبر كينيا هي المحطة الثالثة في جولة ميلانيا ترامب الأفريقية، التي بدأتها الثلاثاء في غانا، واستمرت في ملاوي أمس الخميس.

وتعد هذه هي أول زيارة لميلانيا ترامب لأفريقيا، كما أنها أول رحلة دولية منفردة موسعة لها كـ "سيدة أولى".

وستكون مصر هي المحطة الأخيرة في جولتها في القارة الأفريقية، والتي تركز على رفاهية الطفل والتعليم والسياحة.