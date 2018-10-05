موقف ترامب مع "ورق المرحاض" يثير سخرية على مواقع التواصل (فيديو)

للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ طويل من المواقف المحرجة في المطارات، وكان آخرهاЛ أمس الخميس.

ورصد المصورون أثناء صعود ترامب لطائرة الرئاسة الأمريكية، في مطار مينيابوليس، متجها إلى ميسيسيبي، التصاق ورقة في حذائه الأيسر، تشبه إلى حد كبير "ورق مرحاض"، من دون تنبيه أي من المرافقين له بشأنها، قبل أن تغادره فور وصوله إلى مدخل الطائرة.

ولاقى الفيديو انتشارا كبير عبر شبكة الإنترنت، وتعددت التعليقات الساخرة بشأنه.

وكتبت مغردة لتشكر ترامب على منحها الضحكة الوحيدة التي حظيت بها في اليوم.

Thank you for the one laugh I’ve had today. — Suzy Byrne (@SuzyByrne) October 5, 2018

واعتبرت مغردة أخرى أن مشهد ترامب مع ورق المرحاض من بين مصادر الفرحة القليلة هذه الأيام.

Such small joys these days. This is one of them. — lynda (@crazyfamilyomg) October 5, 2018

وكان أكثر ما لفت هذه المغردة بشأن الفيديو هو أنه لو يبادر أحد من المتواجدين حول ترامب بتنبيهه من أجل الحفاظ على صورته أمام العالم.

Point is nobody protected him — Anne Thompson (@akstanwyck) October 5, 2018

​ويرى مغرد أن هذا الفيديو يعكس أن ترامب لا يملك أي أصدقاء لمساندته.

Guy clearly has no friends. https://t.co/PG1JUqsLme — Luke Barnett (@LukeBarnett) October 5, 2018

بينما يعتقد أن أفظع سؤال من الممكن طرحه بشأن الفيديو هو: "ما الذي جعل وقة مرحاض تلتصق بحذاء ترامب".

I think the horrible question is what made the toilet paper stick to his shoe? Asking for a friend. — cassandra (@judiadg) October 5, 2018

يذكر أن دونالد ترامب تعرض لموقف محرج في شهر فبراير/شباط، عندما تطاير شعر رأسه أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية.