وقوع إصابات بعد اقتحام سيارة لمقهى في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، أن رجلا يقود سيارة اقتحم مقهى في منطقة تشارلوتنبرغ بالعاصمة برلين، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة "تظهر النتائج الأولية لزملائنا في مكان الحادث أن السائق يعاني من مشكلات صحية". ولم تذكر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "رويترز".

© AFP 2018 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE ألمانيا تسلم دبلوماسيا إيرانيا متهما بالإرهاب إلى بلجيكا

في سياق آخر، صدر أمر باعتقال لاجئ بسبب الاشتباه بقتله امرأة بلغارية تعمل بائعة هوى في مدينة هام غربي ألمانيا، وقالت الشرطة والإدعاء العام أن تشريح الجثة أثبت أن المرأة البالغة من العمر35 عاما كانت ضحية جريمة قتل

وأضافت الشرطة أن المرأة بلغارية الجنسية كانت تعمل بائعة هوى في ألمانيا، وفقا للمعلومات الأولية التي توصل إليها المحققون، وتحوم الشبهات، بحسب التحقيقات، حول لاجئ سوري عمره 24 عاما ألقي القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل المحطة الرئيسية للقطارات في مدينة هام، وفقا لموقع "دويتشه فيله".

وأضافت الشرطة والإدعاء العام أنه تم وضعاللاجئ السوري في الحبس الاحتياطي بموجب أمر اعتقال أصدره مساء اليوم الخميس أحد القضاة على خلفية توجيه الاتهام بالقتل للاجئ.