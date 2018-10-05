وقوع إصابات بعد اقتحام سيارة لمقهى في برلين

وقالت الشرطة "تظهر النتائج الأولية لزملائنا في مكان الحادث أن السائق يعاني من مشكلات صحية". ولم تذكر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "رويترز".
وأضافت الشرطة أن المرأة بلغارية الجنسية كانت تعمل بائعة هوى في ألمانيا، وفقا للمعلومات الأولية التي توصل إليها المحققون، وتحوم الشبهات، بحسب التحقيقات، حول لاجئ سوري عمره 24 عاما ألقي القبض عليه مساء أمس الأربعاء داخل المحطة الرئيسية للقطارات في مدينة هام، وفقا لموقع "دويتشه فيله".
وأضافت الشرطة والإدعاء العام أنه تم وضعاللاجئ السوري في الحبس الاحتياطي بموجب أمر اعتقال أصدره مساء اليوم الخميس أحد القضاة على خلفية توجيه الاتهام بالقتل للاجئ.
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