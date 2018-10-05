اختفاء رئيس الإنتربول وفرنسا تفتح تحقيقا

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا حول اختفاء رئيس منظمة "الإنتربول"، وذلك بعد بلاغ من زوجته.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر في الشرطة الفرنسية،اليوم الجمعة، أن الشرطة فتحت تحقيقا بعدما أبلغت زوجة رئيس منظمة الشرطة الدولية، مينغ هونغ وي، أن زوجها مفقود.

© REUTERS / Edgar Su الصين مستاءة من الإنتربول بسبب موقفها من زعيم للويغور

وذكرت المصادر أن زوجة مينغ، المقيم في ليون حيث مقر "الإنتربول"، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين في نهاية سبتمبر/ أيلول.

ولم ترد المتحدثة باسم "الإنتربول" على الاتصالات الهاتفية.

وذكر الموقع الإلكتروني للمنظمة أن مينغ كان نائب وزير الأمن العام في الصين قبل توليه منصبه الحالي.

وكانت الصين قد أبدت استياءها من قرار الشرطة الدولية "الإنتربول" رفع اسم زعيم منفي لـ"الإيغور" تتهمه الصين بأنه إرهابي، من قائمة المطلوبين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "تبدي الصين استياءها من رفع الإنتربول دولكان عيسى من قائمة المطلوبين، حيث تصنفه الحكومة الصينية كإرهابي".