مناهض "الحرب على أجساد النساء"... مكويغي الحائز على نوبل للسلام

أعلنت لجنة جائزة نوبل، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام 2018 لدينيس مكويغي ونادية مراد لجهدهما في إنهاء استخدام العنف الجنسي كوسيلة في النزاعات المسلحة".

دينيس مكويغي الحائز مناصفة على جائزة نوبل للسلام، هو طبيب نساء كونغولي عمل على مدار سنوات في علاج الآثار التي خلفتها حوادث اغتصاب النساء في حروب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

The physician Denis Mukwege, awarded the Nobel Peace Prize, has spent large parts of his adult life helping the victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. Dr. Mukwege and his staff have treated thousands of patients who have fallen victim to such assaults. pic.twitter.com/9CrNWfj7zu — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

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ولد مكويغي في آذار/مارس 1955 في بوكافو وكانت الكونغو وقتها مستعمرة بلجيكية، وكان مكويغي الثالث من بين تسعة أبناء لرجل دين، بعد دراسة الطب في بوروندي المجاورة عاد إلى بلده للتدرب في مستشفى ليميرا على الهضبة الوسطى في جنوب كيفو، بعد أن أنهى دراسته في فرنسا عاد إلى بلاده وقرر البقاء فيها خلال أحداث عصيبة شهدتها البلاد.

أصبح مكويغي بمثابة متحدث بلسان ملايين المهددين من قبل المجموعات المسلحة في مدينة كيفو الغنية بمعدن الكولتان المستخدم في صناعة بطاريات السيارات ويدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية، ما جعله مستهدفا من تلك الجماعات ونجا في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 من محاولة اغتيال.

We have few heroes in this world. Dr Denis Mukwege is one – Eve Ensler's tribute to the man who's just been named joint winner of the Nobel peace prize, written in 2012 https://t.co/PJo4qOuQP1 — The Guardian (@guardian) October 5, 2018

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يأتي من بين أبرز إسهاماته، تسليط الضوء على مدى الآلام التي تتعرض لها النساء اللواتي لا يحصلن على العناية اللازمة ويعانين باستمرار من جروح لا تندب بعد الولادة ما يجعلهن عرضة لسلس البول الدائم.

حصل على العديد من المكافآت في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، بفضل نشاطه وحيويته وقيامه بتشكيل حركة نسوية ذكورية باسم "في-مين كونغو" (V-Men Congo) عام 2014.

وشارك مكويغي في حملة عالمية تدعو كبرى الشركات متعددة الجنسية إلى مراقبة سلاسل التوريد لضمان عدم شراء "خام الدم" الذي يسهم في تأجيج العنف في شرق الكونغو، والتي تتعلق بالإتجار بخام الكولتان.

"We have responsibility to draw the line and never accept that women can be destroyed in the way that is happening today."



2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege speaks to Bill Gates about his work defending victims of sexual violence.https://t.co/hawAOezUz5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

هاجم مناخ الاضطهاد وتضييق مساحة الحريات الأساسية في بلاده في فيلم وثائقي في وقت غرقت فيه الكونغو الديمقراطية في أزمة سياسية تتخللها أعمال عنف، وقال إن هذه "الحرب على أجساد النساء لا تزال مستمرة اليوم، في عام 2015 لاحظنا تراجعا كبيرا في العنف الجنسي، ولكنها عادت للارتفاع منذ نهاية 2016 — 2017".

من بين أشهر مقولات مكويغي للعاملين في مستشفى بانزي الذي يديره في بوكافو عاصمة إقليم كيفو الجنوبي إن "الإنسان لا يصبح إنسانا عندما يفقد القدرة على بذل المحبة ومنح الأمل للآخرين"، فيما قالت عنه امرأة أوروبية عملت معه عدة سنوات في بانزي إنه "رجل مؤمن يمارس عمله بهدي من قيمه ولا يعرف الاستسلام".